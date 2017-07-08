Приз фестиваля в Карловых Варах получил фильм "Маленький крестоносец"

В Карловых Варах завершился 52-й международнй кинофестиваль. В главном конкурсе награду "Хрустальный глобус" получил фильм "Маленький крестоносец" чешского режиссера Вацлава Кадрнки. Герой фильма, сын князя Ян, отправляется в Святую Землю, и встревоженный отец пытается его отыскать.

Спецальный приз жюри достался драме "Мужчины не плачут" о ветеранах боснийской вонйы. Петер Бебьяк, снявший фильм "Черта" о боссе преступной группировки, занимающейся контрабандой сигарет на украино-словацкой границе, назван лучшим режиссером.

​Лучшим актером назван Александр Яценко за роль врача скорой помощи в картине Бориса Хлебникова "Аритмия", приз за женскую роль поделили актрисы, снявшиеся в польской драме "Птицы поют в Кигали" о геноциде в Руанде.

Во второй конкурсной секции "К востоку от Запада" главную награду получил фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Герой дебютной картины выпускника ВГИКа Александра Ханта гопник Витька (великолепная актерская работа Евгения Ткачука) неожиданно выясняет, что его давно пропавший отец-уголовник (актер Алексей Серебряков) жив, но тяжело болен и может оставить ему в наследство квартиру.

Специальный приз жюри в этой секции получил снятый в Сванетии фильм Мариам Хачвани "Деде" (читайте интервью с режиссером на сайте "Эхо Кавказа").

Приз зрительских сипатий получил триллер "Ветреная река" о расследовании жестокого убийства девушки в индейской резервации. В этом фильме сыграл Джереми Реннер, гость Карловарского кинофестиваля, получивший премию за вклад в киноискусство.

Международная федерация кинокритиков ФИПРЕССИ наградила дебютную картину Рейчел Исраэл "Сдачи не надо", отметив, что герои этой романтической комедии, которые в другом фильме могли бы выглядеть аутсайдерами, показаны с большой нежностью. Отмечены также великолепная игра актеров и остроумный сценарий.

Награду президента кинофестиваля на заключительной церемонии получил 87-летний чешский режиссер Вацлав Ворличек, снявший фильмы "Кто хочет убить Джесси" (1966) и "Три орешка для Золушки" (1973).