В Венгрии появилось новое ультраправое движение

В Венгрии появилось новая ультраправая политическая организация.
Проповедующее открытый расизм движение будет называться "Сила и решимость". Главные цели - борьба с либерализмом и иммиграцией.
Представители трёх праворадикальных групп собрались 8 июля под Будапештом и договорились о создании нового движения для участия в парламентских выборах в 2018 году. Его лидеры использовали откровенно нацистскую риторику, говоря о "необдуманной толерантности" Европы перед лицом угроз, исходящих от её собственных меньшинств и миллионов мигрантов.
Ранее ведущая оппозиционная партия Венгрии - националистическая "Йоббик" заявила об отказе от своей изначальной ультраправой идеологии и переходе к более умеренной, центристской позиции. В результате, как отмечают обозреватели, появилось политическое пространство для новой ультраправой инициативы.
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