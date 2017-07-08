В Венгрии появилось новое ультраправое движение

В Венгрии появилось новая ультраправая политическая организация.

Проповедующее открытый расизм движение будет называться "Сила и решимость". Главные цели - борьба с либерализмом и иммиграцией.

Представители трёх праворадикальных групп собрались 8 июля под Будапештом и договорились о создании нового движения для участия в парламентских выборах в 2018 году. Его лидеры использовали откровенно нацистскую риторику, говоря о "необдуманной толерантности" Европы перед лицом угроз, исходящих от её собственных меньшинств и миллионов мигрантов.

Ранее ведущая оппозиционная партия Венгрии - националистическая "Йоббик" заявила об отказе от своей изначальной ультраправой идеологии и переходе к более умеренной, центристской позиции. В результате, как отмечают обозреватели, появилось политическое пространство для новой ультраправой инициативы.

