The New York Times вскрыла один из контактов людей Трампа с Россией

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил сообщение The New York Times, что в июне прошлого года встретился в предвыборном штабе своего отца с близким к Кремлю российским адвокатом Натальей Весельницкой. На встрече также присутствовали зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава избирательного штаба республиканского кандидата Пол Манафорт.

«Мы обсуждали главным образом отмененную правительством России программу усыновления российских детей американцами, то есть вопрос, не входивший на тот момент в повестку предвыборной кампании. И никаких дополнительных встреч, посвященных этой теме, у меня не было», говорится в заявлении Трампа-младшего.

Программа усыновления была закрыта в ответ на принятие в США "Закона Магнитского", запретившего официальные контакты американцев с российскими чиновниками, причастными к смерти юриста Сергея Магнитского.

«Я не могу себе представить, что они говорили о чем-то, кроме "Закона Магнитского", заметил американский бизнесмен Билл Браудер, активно продвигавший принятие этого закона. По словам Браудера, "именно Весельницкая выгораживала россиян, которых американцы обвиняли в отмывании средств, украденных из российского бюджета". Браудер считает, что именно Весельницкая играла важную роль в проходившей в Америке прошлогодней пиар-кампании, направленной на отмену "Закона Магнитского".

Адвокат Джареда Кушнера сообщил, что его клиент раскрыл факт встречи с Весельницкой еще при заполнении анкеты на допуск к государственной тайне.