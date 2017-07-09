"Новая газета": В Чечне скрывают правду о 27 убитых жителях

"Новая газета", ссылаясь на два источника, сообщает, что в ночь на 26 января 2017 года в Чечне, предположительно, были убиты 27 человек. Источники газеты находятся в Следственном комитете России по Чечне и в администрации главы республики. Что стало причиной внесудебной казни, "Новой газете" неизвестно.

Журналисты узнали, что все 27 человек попали в руки "правоохранителей" во время массовых задержаний в некоторых районах Чечни, которые начались после 17 декабря 2016 года. На задержанных, как говорится в публикации, не были составлены официальные протоколы, им не были предъялены обвинения. Задержанные были помещены в "подвалы и подсобные помещения отделов полиции", пишет "Новая газета".

Источник газеты в чеченском МВД передал редакции список задержанных 28-ми человек, жителей селения Шали. Журналисты установили их адреса, но о дальнейшей судьбе этих людей найти сведения пока не удалось.

"Все попытки узнать что-либо о судьбе этих людей натыкались на невероятный страх наших собеседников. Один из них, сотрудник городской администрации Шалей, панически отказался знакомиться с фамилиями установленных нами шалинцев и сказал: "Все, кого задержали в Шалях в январе, — их больше нет. Не ищите", — пишет "Новая газета".

Татьяна Москалькова в этой ситуации заняла принципиальную позицию​

6 июня стали известны предварительные результаты проверки, которую Следственный комитет России ведет уже более двух месяцев, сообщается в публикации "Новой газеты". Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила журналистам о реакции СКР на свой запрос: "Я получила такой ответ, который говорит, что ими не установлены факты, подтверждающие насильственные действия, в связи с тем, что у них отсутствуют конкретные данные по этим гражданам".

Татьяна Николаевна имела все основания поставить в этой истории жирную точку, как поступали до нее многие высокопоставленные чиновники. Но она в этой ситуации заняла принципиальную позицию. "Поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от "Новой газеты", содержатся фамилии людей якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной, и я попрошу написать уточняющий ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме", — заявила Татьяна Москалькова.