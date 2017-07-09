Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Рекс Тиллерсон прибыл в Киев для встречи с Петром Порошенко

Предыдущая встреча политиков состоялась в Вашингтоне 20 июня 2017 (на фото)

Глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Он проведет сегодня переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Будут обсуждаться экономические и политические реформы, проводимые Киевом. Особое внимание стороны уделят положению на востоке Украины, где продолжается противоборство украинской армии с формированиями пророссийских сепаратистов.

Вместе с госсекретарем США Тиллерсоном в Киев прибыл недавно назначенный на должность специальный представитель США по Украине Курт Волкер. Он будет координировать усилия Вашингтона по установлению мира в Донбассе.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG