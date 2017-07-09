В Москве в ночь на воскресенье умер блогер Антон Носик

В ночь на воскресенье в Москве умер медиаменеджер и блогер Антон Носик. Об этом в твиттере сообщил владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев. Информацию подтвердил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Причиной смерти 51-летнего Носика, по предварительным сведениям, стал сердечный приступ.

Антон Носик участвовал в создании крупнейших новостных изданий –Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. В 2009 году он занял должность заместителя генерального директора компании "Объединённые медиа" и должность шеф-редактора Bfm.ru. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal.