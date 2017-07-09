Умер советский и российский художник Илья Глазунов

В Москве умер художник и педагог, основатель Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов. Он родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде умерли родители и ближайшие родственники Глазунова.

В 1944 году Глазунов поступил в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, а в 1951 году – на живописный факультет вуза.

В 1956 году художник получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, на следующий год в Москве прошла его первая персональная выставка.

С 1987 года Илья Глазунов занимал должность ректора созданной по его инициативе Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Основные жанры этих работ – портрет и историческая живопись. Художник писал портреты Сальвадора Альенде, Индиры Ганди, Урхо Кекконена, Джины Лоллобриджиды, Федерико Феллини, а также космонавтов, рабочих и писателей. В 1960–1970-х годах Глазунов создал иллюстрации к произведениям русских классиков – Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова, Павла Мельникова-Печерского, Николая Лескова. Широкую известность получили его картины на темы русской истории, такие как "Сто веков".

Некоторые картины Глазунова можно посмотреть здесь