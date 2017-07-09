Макмастер: проблемы с Россией не решились, но диалог – начался

США и Россия начинают совместную работу над крупными проблемами международной повестки дня. С таким заявлением выступил перед журналистами на борту президентского самолёта помощник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер. Он подчеркнул, что на переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путины в Гамбурге, хоть и не были решены проблемы, но личная встреча двух лидеров стала "началом диалога".

Макмастер предостерег от чрезмерного оптимизма, заявив, что прежде всего стороны будут вовлечены в урегулирование в Сирии и обеспечение безопасности в киберпространстве.

Министр финансов США Стивен Мнучин, участвовавший в брифинге на борту самолёта, отметил "весьма содержательное обсуждение" вопросов, связанных с утверждениями американских спецслужб о вмешательстве Москвы в предвыборную президентскую кампанию 2016 года.

Путин и Трамп, по словам Мнучина, договорились, что начнут создание группы по киберпространству, чтобы гарантировать "абсолютное невмешательство" в дела друг друга. Представители американского разведывательного сообщества, выступавшие в последние два дня, после гамбургской встречи, в американских медиа, скептически воспринимают оптимизм представителей администрации Трампа. На вопрос журналистов о том, принял ли Трамп заверения Путина, что Россия не вмешивалась в ход выборов в США, министр финансов США не дал прямого ответа. "Мы не будем комментировать то, что говорят другие", добавил министр, отвечая журналистам. Представители прессы подчеркнули, что глава МИД России Сергей Лаврова после встречи президентов объявил, что Трамп "принял" аргументацию Путина.

Это заявление руководителя российского внешнеполитического ведомства вызвало в США противоречивую реакцию и ожидание официального подтверждения самого президента Трампа о том, то он действительно "принял" аргументацию Путина. Политические оппоненты Дональда Трампа, равно как и члены его Республиканской партии, заявляют, что президент должен будет объяснить свою позицию – на фоне многочисленных заявлений американских спецслужб о фактах вмешательства Москвы в политические процессы в США.

Президент России Владимир Путин, выступая в Гамбурге, заявил, что "нет оснований" говорить о вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию в США.