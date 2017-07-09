Госсекретарь Тиллерсон: "Минскому процессу надо придать новый импульс"

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, выступая сегодня в Киеве, заявил, что назначение специального представителя США по Украине Курта Волкера вызвано разочарованием Вашингтона невыполнением Минских соглашений. Тиллерсон дал совместную конференцию с президентом Украины Петром Порошенко после переговоров в Киеве.

Госсекретарь США заявил, что Минскому процессу надо дать дополнительный импульс. По словам Тиллерсона, американская сторона будет тщательно координировать действия с участниками "нормандской четверки".

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, назначен специальным представителем по Украине 7 июля. Он будет отвечать за ведение переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украине. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в Киеве, что назначил Волкера на должность спецпредставителя по Украине по просьбе президента России Владимира Путина.