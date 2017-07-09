Трамп: снятие санкций зависит от решений по Украине и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Твиттере, что во время беседы с Владимиром Путиным в Гамбурге "дважды настаивал" на получении ответа российского президента на вопрос о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США. По словам Трампа, Путин решительно отверг такую постановку вопроса. Президент США ранее заявил, что расследование возможного вмешательства России – это дело американских спецслужб.

По вопросу об антироссийских санкциях Трамп написал, что они не обсуждались с президентом Путиным. Он однако отметил, что проблема санкций не будет решаться до тех пор, пока не будут решены проблемы Украины и Сирии.

Относительно ситуации в Сирии и возможного сотрудничества с Россией президент Трамп также сделал запись в Твиттере: "Мы обсудили режим прекращения огня в отдельных районах Сирии, это спасёт жизни людей. Настало время двигаться вперёд в совместной с Россией конструктивной работе!"

Критики Трампа настаивают на том, что дипломатия и вопросы разведывательного сообщества не могут обсуждаться посредством кратких твитов: слишком велик риск неточно выразиться или случайно выдать секретные данные. Президент США, однако, остаётся верным тому, что чиновники в коридорах власти в Вашингтоне, называют "твиттерным управлением".