Президент Украины Порошенко провел встречу с генсеком ООН Гутерришем

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Организация Объединенных наций должна более активно участвовать в решении актуальных вопросов Украины. Об этом Порошенко заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в Киеве в воскресенье после двусторонней встречи.

Порошенко выразил уверенность, что состоявшаяся встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной.

Как сообщает Укринформ, в ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного привлечения ее к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, а также для выполнения решений Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму.