Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади посетил Мосул

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в воскресенье посетил Мосул, чтобы поздравить участников штурма города с победой и объявить об освобождении города от террористической группировки "Исламское государство" (запрещенной в РФ). Об этом сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".



Государственное телевидение Ирака, сообщившее о прибытии премьера, цитирует его заявление: "Поздравляю бойцов и население с большой победой!"

Джихадисты удерживали Мосул в течение трех лет. Возглавляемая США коалиция начала операцию по освобождению города в октябре прошлого года. В результате битвы за город погибли тысячи человек, а почти миллион, по данным ООН, были вынуждены покинуть Мосул.

Успешное наступление иракской правительственной армии при поддержке проамериканской международной коалиции на Мосул вынудило исламистов бежать из города через реку Тигр. Ранее подразделения иракской армии вошли в черту Старого города – последний оплот исламских радикалов.