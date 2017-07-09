В Новосибирске состоялась акция сторонников Навального

В Новосибирске участники несогласованной акции в поддержку Алексея Навального читали вслух конституцию Российской Федерации, водили хороводы и запускали шарики с изображением жёлтых уточек.

Изначально сотрудники и волонтёры избирательного штаба Алексея Навального планировали устроить митинг "За свободу информации". Место и время проведения было согласовано с мэрией Новосибирска ещё в конце июня, однако накануне мероприятия его организаторам неожиданно отказали в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности. По словам координатора регионального штаба Сергея Бойко, отказ они получили в пятницу вечером и не успели обжаловать решение муниципалитета в суде.

Несмотря на формальный запрет, акция все же состоялась в урезанном виде. Около ста сторонников оппозиционного политика собрались на площади перед Государственной публичной библиотекой и высказались за свободу слова. Сотрудники полиции и центра "Э" достаточно вежливо просили разойтись участников акции, не нарушать общественный порядок и не мешать горожанам отдыхать, несмотря на то, что никакого заявленного празднования Дня семьи на площади не было.

Участники запрещенного митинга развернули баннеры с фотографиями Навального и взяли в руки желтые шарики с изображениями уточек. Одни активисты после того, как полиция изъяла два баннера, сели на них и читали вслух текст конституцию России, другие водили вокруг них хороводы. Спустя час акция завершилась.