Успенский собор и монастырь Свияжска внесены с список наследия ЮНЕСКО

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск внесены с список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении Комитета Всемирного наследия, заседание которого проходит в Кракове.

На сессии включено 8 культурных объектов в Дании, Франции, Германии, Иране, Польше и Российской Федерации, а также один объект, расположенный на территории Хорватии, Италии и Черногории.



Успенский собор расположен на острове-граде Свияжск и является частью одноименного монастыря. Расположенный на слиянии рек Волги, Свияги и Щуки, на перекрестке Шёлкового пути и реки Волги, Свияжск был основан Иваном Грозным в 1551 году. Именно с этого форпоста Иван Грозный начал завоевание города Казани. Месторасположение и архитектура монастыря Успения свидетельствует о сущестовании политической и миссионерской программы, разработанной царём Иваном IV с целью расширить территорию Московского государства. Фрески собора относятся к числу редчайших примеров восточной православной настенной живописи.

В список также включены свинцовые, серебряные и цинковые шахты в Тарновске-Гуры (Польша) и его гидравлическая подземная система управления. Расположенный в Верхней Силезии, одном из главных горнодобывающих районов Центральной Европы, находящийся в южной части Польши, объект включает сеть подземных шахт со штольнями, скважинами, подходными галереями, а также гидравлической подземной системой управления.