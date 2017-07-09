Задержанный в Донбассе Агеев подтвердил, что служил в армии России

Задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. Об этом Агеев заявил в интервью "ТСН. Тиждень", которое вышло в эфир вечером 9 июля.

Он сообщил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Также он допустил, что других российских военнослужащих могли отправить вместе с ним.

Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.



Минобороны России опровергает информацию о задержании своего военного, заявляя, что Агеев действительно служил в армии, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.