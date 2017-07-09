Сенатор Кардин: сотрудничество с РФ по кибербезопасности угрожает США

Сенатор США Бен Кардин, член Комитета Сената по иностранным делама, решительно осудил договоренность по сотрудничеству в области кибербезопасности, которая была достигнута в ходе встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге и призывал немедленно утвердить законопроект по санкциям в отношении России.

По словам Кардина, Россия не просто вмешивалась в американские выборы она провела изощренное нападение, эквивалентное политическому Перл-Харбору. "Они взломали наши демократические институты, распространили ложь через средства массовой информации и финансировали усилия по поддержке кампании Трампа", - заявил сенатор.



"Теперь президент Трамп хочет работать с Россией по кибербезопасности, принимает ложь Путина о том, что он не вмешивался в американские выборы, и пытается остановить принятие пакета санкций, который над которым работает Конгресс", - говорится в заявлении сенатора.

"Слова и потенциальные действия президента Трампа ставят нашу страну и все, что мы делаем, под угрозу и нет никакой логической причины, чтобы он вознаградил или успокоил Путина", - заявил сенатор. Ранее сенатор Линдси Грэм также осудил договоренность с Россией по созданию рабочей группы в области кибербезопасности.

По окончании встречи с Трампом в Гамбурге Путин сообщил журналистам о договоренности с президентом США создать рабочую группу в области киберпространства.