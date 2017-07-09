В Стамбуле завершен марш протеста против политики Эрдогана

В Стамбуле сотни тысяч людей завершили марш протеста, который прошел 450 километров, чтобы выразить недовольство президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Все больше и больше людей присоединялись к Маршу правосудия, с тех пор как он начался в столице Турции Анкаре 15 июня.

Они выражали протест против массовых увольнений и тюремных заключений, последовавших за неудавшимся переворотом против Эрдогана в прошлом году. Президент Эрдоган обвинил участников марша в поддержке терроризма. Он заявил, что Республиканская народная партия (ТЭЦ), которая организовала марш, вышла за пределы политической оппозиции и "действовала с террористическими организациями и силами, разжигающими терроризм против нашей страны".

Митинг стал самым крупным проявлением неповиновения президенту Эрдогану после протестов в Гези Парк четыре года назад.