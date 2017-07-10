Госдума хочет узаконить публичный отказ от гражданства Украины

Законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм дополнят нормой о публичном отказе от гражданства Украины ради вступления в российское. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ". По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, такое решение было принято перед вторым чтением документа в парламенте, так как Украина "просто перестала выдавать" справки о выходе из гражданства. Без такой справки получить российский паспорт нельзя.
Законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм был принят в первом чтении 19 мая. Он был внесен в Госдуму в апреле вскоре после взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов посмертно был лишен российского гражданства под предлогом того, что при получении паспорта предоставил ложную информацию. С инициативой подобного законопроекта в середине апреля выступил президент России Владимир Путин. По его словам, хотя по Конституции лишать гражданства нельзя, можно отменить решения, послужившие основанием для его получения.
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