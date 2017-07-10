Великобритания и ЕС призвали Китай разрешить выезд Лю Сяобо

Великобритания и Европейский союз призвали Китай снять ограничения на поездки, в том числе за границу, бывшего политического заключенного, лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, который серьезно болен.

Представители британского посольства и делегации ЕС в Пекине заявили: "Мы продолжаем настаивать на том, чтобы Лю Сяобо получил доступ к лечению в любом выбранном им месте, и на снятии всех ограничений на перемещения его самого и его жены".

Заявления последовали на следующий день после того, как два иностранных врача, которым было разрешено посетить диссидента в больнице, объявили, что считают, что здоровье позволит ему перенести перелет за рубеж для лечения, несмотря на заявления Китая об обратном.

Лю Сяобо, который был осужден к 11 годам тюрьмы, в мае был диагностирован рак печени. Он был направлен в больницу, где находится под охраной полиции. Власти настаивают на том, что он получает "тщательное лечение".

Лю Сяобо был арестован в конце 2008 года за его участие в демократическом манифесте под названием "Хартия-08" и был признан виновным в подстрекательстве к подрыву государственной власти. В 2010 году он получил Нобелевскую премию мира за "непоколебимую и мирную пропаганду реформ". Он не смог принять участие в церемонии награждения в Осло, потому что находился в тюрьме.