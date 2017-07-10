В российском банке "Югра" введена временная администрация

Центробанк ввел временную администрацию в банке "Югра", который по данным за прошлый год занимал 30-е место по величине активов. Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка "Югра", говорится в сообщении на сайте ЦБ. Управление банком на полгода передадут Агентству по страхованию вкладов.

Страховые возмещения вкладчикам банка начнутся через две недели после введения моратория на выплаты кредиторам. По данным газеты "Ведомости", это может стать самым крупным страховым случаем в истории российских банков. На 1 июня банк "Югра" привлек более 181 миллиарда рублей физических лиц.

Об отзыве лицензии у банка пока не сообщалось.

Российский частный банк "Югра" был основан в 1990 году, его штаб-квартира находится в Москве. По итогам 2016 года банк стал лидером по убыткам, они составили более 32 миллиардов рублей.