Путин заявил, что у него есть мотоцикл, но в декларации его нет

Президент России Владимир Путин заявил на выставке "Иннопром" Екатеринбурге, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. Слова Путина приводит "Интерфакс".

Представители Mitsubishi при посещении Путиным стенда, где была представлена продукция фирмы, отметили, что опыт конструирования самолетов помогает им создавать мотоциклы, разгоняющиеся до большой скорости. "У меня есть не такой мотоцикл, но вашей фирмы", – ответил президент.



​В декларации о доходах Владимира Путина за 2016 год, опубликованной в апреле 2017 года, говорится, что в его собственности имеются два автомобиля ГАЗ М21, автомобиль "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". Сведения о мотоцикле отсутствуют.



Кроме транспортных средств, Путин, как указано в декларации, владеет земельным участком площадью 1,5 тысяч квадратных метров, квартирой (77 квадратных метров) и гаражом. Все объекты находятся в России.