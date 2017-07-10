В Крыму суд оштрафовал активиста Биляла Адилова

Подконтрольный российским властям Киевский районный суд Симферополя оштрафовал на десять тысяч рублей активиста Биляла Адилова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом в фейсбуке сообщил активист Осман Арифмеметов.

Адилов был задержан 29 марта у здания Верховного суда Крыма. Люди в масках завели его в микроавтобус и увезли в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".