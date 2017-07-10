Выборы в грязи

"Были две попытки вброса и одна попытка карусели. Но так как пресса была в качестве наблюдателей и вместе с волонтерами бдительно за этим следила, нарушения были предотвращены".

Это цитата не из отчета ассоциации "Голос" или миссии наблюдателей ОБСЕ, а слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой, сказанные, однако, не о мероприятии, проводившемся под ее эгидой - а о выборах "президента" рок-фестиваля "Нашествие", который прошел в Тверской области в эти выходные.

Победил, как ни странно, не Путин, а лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Трудно было не вспомнить его песню из фильма "День выборов".

За выборами наблюдали некие "волонтеры ЦИК", с чем и связана цитата Памфиловой. Вообще, изначально аполитичный фестиваль с недавних пор стал точкой приложения сил различных кремлевских и околокремлевских сил - в частности, его партнером стало Министерство обороны.

Но выборы остались в тени другого эпического катаклизма - "Нашествие" в этом году в полном смысле слова прошло в грязи! Так что слоганы вроде "Мы пережили Нашествие" или "Завидуйте тем, кто в Завидово" приобрели в этом году особую пикантность.

Эпичные подборки фотографий облетели соцсети.

Большая подборка фото из соцсетей - на сайте "Афиши".

Эпичная подборка из соцсетей, которая в очередной раз доказывает, что русский человек может приспособиться к любым условиям

Кое-кто уже нашел повод для гордости.

Но далеко не все гости фестиваля рады, что для них опять нашлось место для подвига. Погоде, конечно, не прикажешь, но кое-в-чем винят и организаторов.

Изрядную долю экстрима мероприятию добавляет не только непролазная грязь, но и нерасторопность организаторов. Чтобы оказаться в вожделенной грязевой ванне под звуки русского рока, фанатам приходится около двух часов выстаивать в очереди на вход. Затруднен и проезд - по понятным причинам на всех близлежащих дорогах образовались пробки - отмечает By24.org.

Dmitry Shavyrin

Рок-фестиваль по-русски. Непогода, сопровождающаяся затяжными дождями, доставила немало хлопот гостям рок-фестиваля "Нашествие", который проходит в эти выходные в Тверской области. Особенно не повезло тем, кто прибыл на мероприятие на личном транспорте. Цена трактора из соседней деревни, чтобы вытащить машину - от 2000 до 3000 рублей. Соседние деревни гуляют по полной.

Igor Cherski

#нашествие2017 еще раз показало, как даже самое хорошее мероприятие могут испортить жадные организаторы, которым плевать на публику. Разумеется и к сожалению, оно такое у нас не одно. "Автоэкзотика" в Тушино и ряд других массовых сборищ на свежем воздухе всегда демонстрировали: для большинства организаторов главное - продать билеты, а потом еще содрать деньги за парковку и прочие услуги, которые по идее должны и так входить в немалую стоимость билетов. О том, чтобы обеспечить людям элементарный комфорт, чистоту и удобства, организаторы думают редко. И чем ярче и грандиознее повод, тем реже. Ведь ясно, что ради мощнейшего концерта Сплинов, Чижа, Самойлова, Бутусова и еще дюжины легенд русского рока люди выдержат любые испытания и все равно будут счастливы. Поэтому можно часами мариновать их в гигантских пробках и очередях, впаривать им места под палатки в грязи по 2900 и места на стоянке в кромешной грязи по 2000. А потом они еще будут часами стоять в очереди за трактором, который сдерет с них еще 3-5-7 тысяч рублей или больше за возможность покинуть это болото. По-моему, организаторы грязенашествия должны как минимум вернуть людям деньги за парковку и места для палаток, хотя, конечно, они этого не сделают. Как и выводов.

Много откликов собрал пост Ильи Варламова, озаглавленный "Главное злоключение лета".

В этом году «Нашествие» накрыла ужасная непогода. Из-за непрекращающихся дождей фестиваль в буквальном смысле утонул в грязи. Многие люди тысячу раз пожалели, что они вообще куда-то поехали, и решили при первой же возможности отправиться домой… Но не тут-то было! (подробности по ссылке выше).

Но организаторам все нипочем:

НАШЕСТВИЕ

Фестиваль НАШЕСТВИЕ 2017 доказал, что он по праву является Главным приключением года! Спасибо всем НАШИм, что пережили эти три дня вместе с нами! Мы с гордостью заявляем, что вы лучшие зрители самого лучшего фестиваля страны. Увидимся на НАШЕСТВИИ 2018!

И их можно понять.

ПЕРЕГУДОВА

О Нашествии-2017 в цифрах:

Кол-во участников – 200 000 человек

Кол-во машин на парковке – 20 000 авто

Кол-во артистов: 106 группы и исполнителя

Кол-во не приехавших артистов из-за непогоды: 4

Кол-во сцен: 2

Время фестиваля – 72 часа (с 7 по 9 июля)

Средняя температура днем – 10 градусов

Средняя температура ночью – 8 градусов

Среднее время без дождя – 5 часов в сутки

Кол-во грязи - 220 000 м2

Среднее время от поворота с Ленинградки до парковки в пятницу (12 км) – 8 часов

Среднее время в очереди за бесплатным трактором (вытащить машину из грязи) – 10 часов

Среднее время в очереди за платным трактором – 5 часов

Средняя стоимость услуг тракториста – 7000 рублей

Заработок тракториста Бориса за субботу – 350 000 рублей

Выручка организаторов:

Выручка с билетов – 600 000 000 руб

Выручка с мест под палатки – 135 000 000 руб

Выручка с парковки – 63 000 000 руб

Итого: 798 000 000 руб