"Я – украинская"

Отрывки из передачи

Народная артистка Украины Ада Роговцева отмечает юбилей. Она сыграла сотни ролей на сцене и в кино, преподавала много лет актёрское мастерство, написала книги воспоминаний «Мой Костя» и «Свидетельство о жизни». В Поверх барьеров её голос звучал в передаче «Мои любимые пластинки»:

– Пластинка вызывает в моей душе тёплое чувство, чувство большой благодарности. Благодаря тому, что кончилась война, я увидела граммофон и пластинки. Приехал свататься к моей 17-летней тётке бравый капитан-освободитель и привёз в наш дом в совершеннейшую нищету и беду после- оккупационную какое-то волшебство, Оттуда лилась музыка. Какая музыка? «Рио-Рита», всякие немецкие пластинки. Где-то он стащил трофейный патефон и трофейные пластинки. И там было много трофейной хорошей музыки, замечательная струя познания жизни и музыки. До пяти лет я вообще этого не слышала.

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Бранная лексика.

Передача с участием филолога, психолога, искусствоведа и бывшего заключённого.

– Вот голубей гоняют. Я тоже гонял голубей и попадал в драки. Там такого наслушаешься. А в обиходе старшие употребляли мат чуть ли не ежеминутно: те, кто с войны пришли, рабочий люд. У него что-то не получается, он трах-тарарах. У людей сидевших мат идёт через слово. Там мат другой, более конкретный и более жёсткий. Такие обороты, что лучше о них не вспоминать. Вот в Москве был мат весёлый. Человек произносит, и все хохочут.

«Современная музыка».

Монологи и отрывки из композиций Владимира Генина. Он родился в Москве в 1958 году. В 1983 году с отличием закончил Московскую консерваторию. Сочиняет камерную, симфоническую и хоровую музыку. С 1997 года живёт в Мюнхене. Преподаёт в своей студии фортепиано, композицию и инструментовку. Сотрудничает с пианисткой Ольгой Домниной и скрипачом Валерием Соколовым.

– Для публики я остаюсь сложен, а для моих коллег я просто динозавр.Для меня эксперимент не играл большой роли. Может быть, я по натуре своей старомодный человек. Чувства в современном искусстве – это нечто старомодное. Политические взгляды и моя музыка – вещи разные. Ситуация, которая произошла с Украиной, выбила меня из колеи.

Почему меня в Мюнхене это так сильно затронуло? Я даже не могу объяснить. Сам отъезд в Германию для меня во многом был связан с началом Чеченской войны. Я не собирался эмигрировать. Мои родители уехали, а я себя вычеркнул из списка уезжающих в немецком посольстве. Но с началом Чеченской войны мои надежды, что общество реформируется в нужном направлении, сильно поколебались. Для меня было ясно, что демократическое правительство не может начинать такую войну…

Я написал «Плач по жертвам Украины». Это была совместная идея с замечательным скрипачом Мишей Нодельманом. Он был дружен с Сергеем Лойко, кторый сделал потрясающие снимки с Майдана. "Плач" исполнили на фестивале «Контрасты» во Львове. К сожалению, я не был на концерте, но я знаю, что это было воспринято очень хорошо. В этой композиции текст Иоанна Дамаскина о невозможности утешения. Но музыка даёт утешение. Утешение есть в самом факте осмысления трагедии.