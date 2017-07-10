О чем не договорились Путин и Трамп?

Все выходные российская пресса сообщала об успехе более чем двухчасовой ( 2 часа 16 минут) встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, о создании совместной группы по борьбе с киберпреступностью. За это время ряд , объявленных Путиным, подверглись жесткой критике в США и были дезавуированы Трампом. Президент США сообщил, что уже считает невозможным создание совместно с Россией группы по кибербезопасности. Ранее он же написал, что санкции против России не обсуждались, здесь никаких перемен пока не будет перемен в Сирии и в Украине.
Итоги переговоров президентов США и России и в целом встречи глав государств G20 обсудят историк Юрий Фельштинский (США), журналист Данила Гальперович, политологи Георгий Трофимчук, Сергей Марков, Вадим Карасев (Украина), политик Константин Боровой.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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