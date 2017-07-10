Шекспир в парке: Цезарь и Трамп

Александр Генис: Сегодняшний АЧ откроет новый выпуск театрального обозрения АЧ Ирина Симаковская. Наше сегодняшнее театральное обозрение начнется с спектакля, который оказал огромное влияние на последние события в Нью-Йорке в политической, а не только театральной жизни. Хотя речь у нас пойдет о самом любимом летнем развлечении нью-йоркцев — Шекспир в Централ-парке. Ирина, что это такое?

Ирина Симаковская: После последних президентских выборов многие театры Америки обратились к «Юлию Цезарю». «Юлий Цезарь» в Америке — это что наша «Гроза», которую в обязательном порядке все проходят в школе, почти все проходят в Америке «Юлия Цезаря». Содержание пьесы хорошо нам известно.

Александр Генис: Знаете, когда я такое слышу, я всегда вспоминаю Аристотеля: «Известное известно немногим».

Ирина Симаковская: Содержание «Юлия Цезаря» сводится к тому, что Шекспир написал длинную пьесу о том, как Юлий Цезарь, возвращаясь с гражданской войны, победив Помпея в этой гражданской войне, он приходит в Рим и встает вопрос, станет он императором римским или не станет, заменит он собой демократическую республику римскую или не заменит.

Александр Генис: Все это звучит чрезвычайно актуально, да?

Ирина Симаковская: Безусловно, поэтому такой интерес к этой пьесе.

Александр Генис: Знаете, эта пьеса действительно одна из центральных в каноне Шекспира именно в Америке. Потому что когда молодая американская республика только начиналась, то в школах считали главным изучение Шекспира для того, чтобы привить детям способность к ораторским выступлениям, потому что демократия — это ораторское искусство. «Юлий Цезарь» самая ораторская пьеса. Вообще это моя самая любимая пьеса Шекспира именно потому, что я смотрел изумительный фильм, постановку «Юлия Цезаря» с Марлоном Брандо, где он переиграл всех англичан, и лучше этой экранизации я у Шекспира не знаю.

Ирина Симаковская: Мы также знаем, что убийца президента Линкольна незадолго до покушения на Линкольна играл в «Юлии Цезаре», а покушавшийся на Гитлера Штауффенберг держал на своем рабочем столе текст «Юлия Цезаря» с заметками на полях. Это другая сторона популярности этой пьесы.

Александр Генис: Но это еще не значит, что это пособие по политическим убийствам.

Ирина Симаковская: Очень многие восприняли эту пьесу здесь в Центральном парке, спектакль, который поставил Оскар Юстис, художественный руководитель одного из самых замечательных нью-йоркских оф-бродвейских театров Паблик Театра, вызвал очень горячее возмущение и наоборот восхищение разных людей, которые пришли смотреть этот спектакль именно потому, что это пьеса о демократии и тоталитаризме.

Александр Генис: Я бы не сказал, что только эта пьеса вызвала такой восторг. Потому что попасть на Шекспира в Централ-парке очень трудно — это вообще большое наслаждение, большая роскошь попасть на этот спектакль, это всегда трудно. Но в этом году это особенно сложно еще и потому, что политический скандал вызвал совершенно небывалую бурю. Надо сказать, что спонсоры театра отказались поддерживать театр именно потому, что кто-то обвинил спектакль в том, что он призывает к убийству Трампа.

Ирина Симаковская: Я бы так не стала копи ломать, говоря о том, что эта пьеса призывает к убийству Трампа. В этом спектакле, который идет в Центральном парке, все по Шекспиру, там только три слова добавлены ко всему шекспировскому тексту, которые добавляют причастность публики к тому, что происходит. Публика и так очень причастна к этому действию.

Александр Генис: Все газеты читают.

Ирина Симаковская: Потому что когда к ним выходит человек, играющий Юлия Цезаря, в рыжем парике и синем строгом костюме, а рядом с ним идет прекрасная женщина вся в розовом от кутюр со славянским акцентом, он жестикулирует как Трамп, совершенно его открыто пародирует, то ни у кого никаких сомнений вызвать это не может. Однако, когда доходит дело для убийства Юлия Цезаря, там все сделано, как у Шекспира. Единственное, что, конечно, убивают человека в рыжем парике. Кстати, делают это не очень хорошо, на мой взгляд, потому что кровь очень редко в театре бывает сценичной. Как правило, кровью не умеют в театре пользоваться, как правило, кровь в театре совершенно не сценична.

Александр Генис: Это вам не кино, да?

Ирина Симаковская: В этом самом спектакле она тоже абсолютно не сценична.

Александр Генис: Не зря греки убивали за сценой.

Ирина Симаковская: Это очень правильно. И вообще всякая условность в театре гораздо симпатичнее, чем лужа крови. Но здесь это сделано по Шекспиру. Мы можем говорить, что это хороший вкус, это плохой вкус, я бы сделала по-другому, другой бы великий режиссер сделал по-другому, Брук бы сделал совсем не так. Юстис решил утопить Юлия Цезаря в луже крови.

Александр Генис: Причем ни сам Юстис, ни сам Шекспир никогда в жизни не оправдывали политические убийства, этого нет ни в оригинале, ни в постановке. Его спросили, режиссера: что, правда, что Юлий Цезарь Трамп? Он говорит: «Ничего подобного, Юлий Цезарь — это Юлий Цезарь». Он категорически отказывается признавать такую параллель в спектакле, считая, что это просто провокация правых сил, которые спектакль не смотрели и не собираются смотреть, но достаточно возмущены тем, что они слышали об этой аналогии между Трампом и Юлием Цезарем. Скажите, я знаю, что вы были на репетиции этого спектакля, во время репетиции были разговоры о том, что и как ставить, что означает эта постановка? У вас какие-то тайные знания есть?

Ирина Симаковская: Нет, у меня нет практически никаких тайных знаний, потому что это была генеральная репетиция, практически все было сделано, не были сделаны только какие-то куски света, ставили немножко свет. Повторяли пару сцен, потому что они пошли не так технически, поэтому совершенно необходимо было их повторить. Народу было много, народ был, надо сказать, свой, народ воспринимал это все очень радостно.

Александр Генис: Вы знаете, вообще это все очень несправедливо. Потому что, как сказал тот же режиссер, совсем недавно была довольно известная постановка «Юлия Цезаря», в которой Юлий Цезарь явно походил на Обаму, и никто по этому поводу не возмущался. То есть это, конечно, сильно притянуто за уши. Я не сомневаюсь, что в нынешней политической ситуации любой намек будет играть очень сильно. Я недавно посмотрел абсолютно идиотский фильм, в котором мы видим Трампа, он, конечно, не называется Трампом, но вся история точно такая же. А идиотизм заключается в том, что Трамп превращается в кошку, в кота и таким образом учится жизни. Это только в Америке может быть, какой-то сумбур, который обладает каким-то политическим измерением. Скажите мне, а как спектакль сам по себе?

Ирина Симаковская: Пока Цезарь жив, спектакль напоминает представление, устроенное Гамлетом для Клавдия, в котором все себя узнают. Оппозиционеры – себя, протрамповцы – себя. Это такой достаточно грубый политический памфлет на современную тему, иногда даже клоунада. Человек 40 массовки –узнаваемая нью-йоркская молодежь, протестующая против диктатуры. Вся сцена обклеена плакатами за демократию, против тоталитаризма. Все узнаваемо, город, в котором мы живем, переносится на сцену. И, поскольку театр расположен в центре города в парке на открытом воздухе, создается полное ощущение, что действие спектакля сливается с жизнью города.

Александр Генис: По-моему, об этом мечтал бы любой режиссер.

Ирина Симаковская: Да, но, мне кажется, здесь счастливо сошлись все обстоятельства. И три слова, добавленных к Шекспиру, - «здесь, на 5-й авеню», и жест артиста, направленный в сторону, мы все очень хорошо знаем, где находится резиденция Трампа.

Александр Генис: Это вы знаете, а все остальные могут не знать. Она находится на 5-й авеню, знаменитая Трамп-тауэр.

Ирина Симаковская: И нью-йоркские полицейские вертолеты, патрулирующие прямо над головами зрителей - все это производит впечатление, иногда даже до мурашек. Публике очень понравилась кульминация первой части, в которой Кальпурния уговаривает Цезаря не выходить из дома, происходит в золотой ванне. Цезарь лежит в золотой ванной, Кальпурния над ним производит некие колдовства, которые, она надеется, приведут к тому, что он никуда не пойдет.

Александр Генис: Как мы знаем, ей не удалось его уговорить. Как мы знаем, Трамп обожает все золотое.

Ирина Симаковская: Со смертью Юлия Цезаря веселье заканчивается. Бедный Юлий Цезарь, мне его было очень жалко, мне было жалко артиста, который играл эту роль, он лежал в огромной луже крови, над ним произносились знаменитые речи Марка Антония и Брута. Белая рубашка противно пропитывается кровью. Дальше все происходит как у Шекспира.

Александр Генис: А как знаменитая речь Антония?

Ирина Симаковская: Шекспир очень здорово написал эту сцену.

Александр Генис: Похвалили барда.

Ирина Симаковская: Сцена действительно очень хорошая, очень хорошие стихи, очень хорошее содержание этих стихов. Особенность в этом спектакле этой сцены заключается в том, что Марка Антония играет женщина.

Александр Генис: Ах вот как!

Ирина Симаковская: Единственным мне кажется справедливым, почему это женщина, потому что может быть режиссер хотел провести какую-то параллель с правой рукой Трампа Келли Энн Конуэй. Скажем так, Марк Антоний мне симпатичен. Что интересно в этом спектакле, то, что Брут, безусловно, является в этом спектакле героем. Он, безусловно, трагическая фигура, но героическая фигура. Это герой этого спектакля. Он боролся за справедливость, он хотел как лучше, он поэтому заслуживает звание положительного героя.

Александр Генис: Что весьма сомнительно у Шекспира. В том-то и гений Шекспира, что у него нет ни положительных, ни отрицательных героев, они все занимают двусмысленную позицию. Я бы сказал, что в этой пьесе выигрывает ораторское искусство, потому что, кто говорит, тот и прав.

Ирина Симаковская: Шекспир хотел монархии, поэтому для Шекспира скорее всего Брут герой отрицательный. В связи с этим спектаклем, мне кажется, уместнее говорить не о театральном искусстве, а о свободе слова в Америке, что с ней стало, что с ней может стать, что с ней будет, о демократии, о диктатуре, а не о театре как таковом. Дело в том, что жизнь очень политизировалась. Общество после выборов последних президентских раскололось, вместе с ним политизировался и театр, в театр стала проникать политика. Например, в офф-бродвейской постановке «Ревизора», которую я совсем недавно видела, Хлестаков выходит на авансцену и отливает от души в свинец слова о том, что в городе «N» сейчас не лучшие времена.