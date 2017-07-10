Искусство некролога

Александр Генис: АЧ продолжит кинообозрение с Андреем Загданским.

Андрей Загданский: Документальный фильм Ванессы Гуд называется «Obit», что есть разговорное сокращение от «Obituary», то есть «некролог». Это картина о тех, кто пишет некрологи в «Нью-Йорк таймс», и неизбежно о тех, о ком эти некрологи написаны. Звучит довольно мрачно. В действительности «Obit» жизнеутверждающий фильм, очень умный. Знаете, есть картины, которые обогащают меня, как встреча с умным собеседником, не эмоциональное потрясение, не эстетическое открытие, а тонкость ума, умение видеть и объяснить то, мимо чего я бы прошел мимо, умение делиться собственными маленькими открытиями. Это один из этих фильмов. Эта картина не станет фаворитом кинофестивалей, но ее интересно смотреть, она, бесспорно, доставит удовольствие умному и заинтересованному зрителю. В отделе некрологов «Нью-Йорк Таймс» работают штатные писатели, картина дает возможность увидеть и услышать, как рождаются газетные некрологи. Как правило, мы не пишем о смерти, говорит Маргарита Фокс, один из писателей, которые работают в этом отделе, о смерти одно или два предложения, все остальное — о жизни, о прожитой жизни. С чего начинает писатель «Нью-Йорк Таймс» в фильме — с телефонного звонка. Брюс Вэбер, штатный автор газеты, звонит вдове некоего Уильяма Вильсон, который скончался в возрасте 86 лет. Это первый звонок. Брюс разговаривает с вдовой, как мы понимаем, вскорости после похорон, высказывает соболезнования, очень деликатно спрашивает, удобно ли ей сейчас говорить, и получив согласие, начинает с самых общих вопросов: в какой семье родился Уильям Вильсон, где учился, сколько детей и прочее. Мы следим за разговором. Выясняется, что Уильям был телевизионным консультантом в избирательной кампании Джона Кеннеди в 1960 году и готовил будущего президента к телевизионным дебатам с Ричардом Никсоном. Этот тот самый момент «ага», когда мы видим, как писательский и исследовательский инстинкт Брюса переключается из первой передачи в четвертую, потому что наступает этот момент. О телевизионных дебатах Кеннеди и Никсона написано тысячи страниц, вероятно, одно из самых часто цитируемых телевизионных событий прошлого века. Маршал Маклюэн ссылается на дебаты 1960 года в качестве иллюстрации своей теории горячей и холодной медиа, то есть горячих и холодных средств массовой информации. Радио — горячее. На радио хорош тот, кто возбуждает, кто воспламеняет, кто владеет воображением слушателей. Гитлер был идеальным пользователем радио.

Александр Генис: Как и Ленин, между прочим. Маклюэн сказал, что если бы изобрели сначала телевидение, а потом радио, то не было бы у нас ни Гитлера, ни Ленина.

Андрей Загданский: Жалко, что это произошло именно в такой последовательности.

Александр Генис: Маклюэн тоже об этом жалел.

Андрей Загданский: В скобках заметим, между прочим, что и по сей день все ультраправые политические комментаторы в американских медиа работают на радио, именно там они возбуждают слушателей к действиям, все либеральные работают на телевидении. Так получилось, как вы помните, что те, кто слушал, потому что телевизионные дебаты транслировались и по телевидению, и по радио.

Александр Генис: Тем более телевидение еще не было так широко распространено. Это были вообще первые телевизионные дебаты, которые демонстрировались по телевидению.

Андрей Загданский: Поэтому было телевидение и было радио. Те, кто слушали телевизионные дебаты по радио, были убеждены, что выиграл Никсон, в действительности те, кто смотрели по телевидению, понимали, что выиграл Кеннеди. В чем было дело? Дело в том, кто как выглядел на экране. Никсон был нездоров, выглядел плохо, на нем плохо сидел серый невыразительный костюм, он очень заметно потел под осветительными приборами в телевизионной студии. А Кеннеди был совершенно другим, он был клевым. И об этом позаботился Уильям Вильсон, который скончался в возрасте 86 лет и о котором писатель «Нью-Йорк Таймс» пишет некролог. Процитирую небольшой кусок из некролога, потому что мне это показалось страшно интересным и очень понравилось: «Именно Вильсон побеспокоился о том, чтобы Кеннеди надел темный костюм и голубую рубашку, наряд, который хорошо смотрелся на фоне светлого задника в телевизионной студии. Хотя оба кандидата боялись применять грим, каждый боялся, что это будет восприниматься в 1960 году как нечто не мужское, оба кандидата сдались в последнюю минуту. Никсон использовал продукт, который называется дословно «ленивое бритье» (я бы сказал в вольном переводе, когда лень бриться), а Вильсон убедил Кеннеди в последнюю минуту буквально использовать грим. Он побежал в ближайшую аптеку, купил пудру «Макс Фактор», которой и обработал слегка лицо Кеннеди, прикрыл поры кожи и слегка снял блеск от пота». Здесь Брюс Вебер в своем некрологе цитирует другого автора Дэвида Хебельшмидта, который описал этот эпизод в своей книге «Власть»: «Ты уверен в том, что ты делаешь?», - спросил Кеннеди Вильсона. «Абсолютно», - ответил Вильсон. «Окей», - сказал Кеннеди. По признанию Вильсона он был впечатлен, как легко и расслабленно Кеннеди согласился. И вот от таких решений «Макс Фактор» или «когда лень бриться» зависело, кто будет будущим лидером Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира».

Александр Генис: Какие замечательные детали, их забыть невозможно.

Андрей Загданский: Абсолютно. Некролог Вильсона — это маленькая биографическая статья о вкладе человека в историю, о его звездном мгновении, если воспользоваться выражением другого писателя Стефана Цвейга. Некрологи «Нью-Йорк Таймс» - это и есть по-своему звездные часы, звездные мгновения человечества.

Александр Генис: Акма, как говорили греки.

Андрей Загданский: Совершенно верно. Но фильм состоит не из одного некролога Вильсона. Маргарита Фокс пишет некролог о последнем мастере в Нью-Йорке, который ремонтировал пишущие машинки. Она рассуждает, сидя перед такой пишущей машинкой, которая теперь уже совсем антиквариат, об исчезающей музыке этих чудесных машин. Звонок каретки, которая подошла к концу строчки или перевод каретки на новую строку, да и сама музыка клавиш, которые быстро или не очень быстро бьют по бумаге, накрученной на барабан. Эта музыка исчезает, - рассуждает в своем некрологе Маргарет Фокс. И это не только некролог человека, который унес с собой тайну, как ремонтировать пишущие машинки, но и некролог целой эпохе, главе нашей цивилизации — эпохе пишущих машинок. Абсолютная поэзия, правда?

Александр Генис: Вот именно поэтому я считаю, что лучшие авторы Америки — это авторы «Нью-Йорк Таймс», они исчерпывают мое представление об изящной словесности.

​Андрей Загданский: В фильме большое внимание уделяется моргу, но не в том смысле, как вы подумали, а морг — это отдельный отдел, департамент «Нью-Йорк Таймс», где хранится архив газет, вырезок, фотографий и вообще всего того, что может пригодиться, с самого начала издания газеты. Интересно, что в этом морге хранятся некрологи, написанные впрок на известных людей, которые еще с нами, но о которых «Нью-Йорк Таймс» позаботился и понимает, что раньше или позже они уйдут в мир иной, нужно будет публиковать некролог. Джефф Фост абсолютно борхесианский персонаж, человек, который заведует этим архивом. Заведует бесконечными несгораемыми шкафами, фотографиями, вырезками, все, что хранится в газете. Причем он говорит: вы знаете, если что-либо положить не на место, если что-то положить не в ту папку, то эта фотография или вырезка, газетная статья исчезает навсегда, ее никто уже никогда не найдет. Если нет к ней правильного индекса, то она исчезает. И вот он рассказывает о своих маленьких открытиях. Пишется некролог об известном музыканте, он находит в архиве фотографию 20-х годов, когда он видел этого музыканта за роялем со всей своей семьей, самое начало пути, самое начало жизни. Фотография поворачивает совсем в иную сторону некролог, имидж открывает писателю, который работает над некрологом, совершенно иную грань, иную возможность повествования. И еще хочу рассказать замечательную маленькую историю. Умер некто Дик Рич, человек, который изменил телевизионную рекламу в 60-е годы, радикально изменил телевизионную рекламу. Редакционный совет газеты обсуждает некролог. Выясняется совершенно замечательная деталь: Дик Рич придумал телевизионную рекламу для длинных сигарет Benson & Hedges.

Александр Генис: Я когда-то курил их, помню.

Андрей Загданский: Но реклама была сделана от противного, и в этом был весь трюк. У этих сигарет есть одно неудобство: с ними могут быть проблемы, когда вы садитесь в переполненный лифт. И действительно мужчина с портфелем под мышкой, еще каким-то другим свертком в руке, с зажженной сигаретой во рту садится последний в переполненный лифт. Лифт закрывается, и сигарета попадает между двумя закрывающимися створками. Смешено, конечно, в первую очередь потому, что мы видим это сегодня.

Александр Генис: Сигарета в лифте — это как бомба в лифте.

Андрей Загданский: Абсолютно немыслимая деталь. В лифте можно было курить — смеются на редакторской летучке. Совершенно замечательная деталь эпохи, времени, и все это упаковано в некролог. Вы регулярно читаете «Нью-Йорк Таймс», во-первых, я уверен, что вы писали некрологи, во-вторых, у меня к вам вопрос: чем отличается культура некролога в «Нью-Йорк Таймс» от того, что пишут ваши коллеги на русском языке?

Александр Генис: Вы знаете, в России культура некролога была одна из самых больших гадостей, которую у меня оставила в памяти советская власть, потому что некрологи все были только партийные. Существовала специальная форма изгадить последний день человека. Но в Америке я столкнулся с некрологами с самого начала американской жизни, когда попал на работу в «Новое русское слово». Редактор «Нового русского слова» Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Цвибак, был человеком необычайно пожилым уже, очень серьезным, лучше всего ему давались некрологи. Это были солнечные некрологи. Больше всего я любил некрологи, когда был некролог, вся газета улыбалась, потому что там было обязательно что-то смешное. И вы знаете, это была для меня школа, к несчастью, которая мне очень пригодилась в жизни. Я понял, что в некрологе должно быть что-нибудь смешное, такие ирландские поминки. Когда я был молодым и глупым, я однажды рассказал своим друзьям, сидели, выпивали, я сказал: «Господи, мне же на вас всех придется писать некрологи». Поскольку я был самым молодым. Как это ни дико звучит, но я уже написал некрологи на всех тех, кто там сидел, на Довлатова, на Петю Вайля, на Юру Гендлера. Я чувствую, пока я жив, это моя обязанность писать некрологи. Я должен сказать, что чтобы написать хороший некролог, нужны искренние чувства — это как стихотворение писать. Это на самом деле очень и очень непросто. Что касается «Нью-Йорк Таймс», то некрологи в «Нью-Йорк Таймс» - одно из высших проявлений литературного мастерства. Потому что, как вы совершенно правильно сказали, они выбирают у человека лучшее, пинцетом вынимают детали, ради которых ему стоило жить. Эта эпитафия иногда занимает две полосы в газете, но это эпитафия, которая становится готовой книгой. Когда умирает какой-нибудь важный человек, то лучше всего обратиться к некрологу, потому что там отборные детали. Это величайшее искусство, как и многое в «Нью-Йорк Таймс», абсолютно непревзойденное.

Андрей Загданский: Вы знаете, я еще вспомнил одну вещь, когда смотрел фильм. Не так давно скончался Евгений Александрович Евтушенко, и в «Нью-Йорк Таймс», естественно, был опубликован огромный некролог. Между прочим, он начинался на первой странице, что не так часто бывает, с фотографии Евтушенко. И я читал текст, который был и похож, и не похож на русский комментарий по поводу смерти поэта. Дело в том, даже и вы писали и говорили об этом, у всех русских писателей, которые высказались по поводу смерти Евтушенко, какая-то своя личная поэтическая окраска личности, все воспринимают Евтушенко очень субъективно. И эта субъективность очень интересна, у каждого она своя. У вас была своя, у Быкова была своя, у кого-то третьего своя. «Нью-Йорк Таймс» смог написать огромный материал, оставаясь нейтрально объективным и сдержанным. Мне кажется, что в этом, вы говорили о культуре некролога в русской культуре, мне кажется, в этом есть какое-то принципиальное отличие.

Александр Генис: В первую очередь «Нью-Йорк Таймс» всегда так поступает, у них есть понятие субъективной журналистики, которая может быть только на полосе «Мнения», все остальное должно быть ваши суждения. Знаете, что «Нью-Йорк Таймс» никакому автору не разрешает писать самим заголовки, заголовок — это дело редакции. Это отдельное искусство, как и некрологи. Специализация в «Нью-Йорк Таймс» такая же, как на заводе «Форд», каждый делает одну маленькую деталь. В этом отношении, конечно, объективность некролога бесспорная, именно поэтому там всегда есть что-нибудь негативное. О мертвых ничего или правду. Это совершенно необычайно важно, потому что это документ. Некролог — это фундамент памятника человеку, от того, как этот фундамент стоит, такой же будет памятник. Поэтому это такая уважаемая профессия. Одного из авторов некрологов спросили: «А вы на себя написали некролог?». Он хмыкнул, но промолчал.