Грузинская армия скоро заменит автоматы Калашникова на М4

Министерство обороны Грузии объявило о начале поэтапной замены в вооруженных силах автоматического оружия советского и российского производства на американские аналоги. Первые партии американских автоматических винтовок M4 и пулеметов M240 будут закуплены на средства, выделяемые Вашингтоном в качестве финансовой помощи.

Министерство обороны Грузии не уточняет, сколько времени и этапов займет переход армии на новое огнестрельное оружие, однако подтверждает, что первые партии автоматических винтовок и пулеметов поступят из США уже в ближайшее время. Пробные образцы автоматов и пулемета уже переданы подразделению 43-го батальона на Крцанисской военной базе, где расположен тренировочный центр НАТО.

До военного конфликта 2008 года ряд подразделений грузинской армии имел на вооружении автоматические винтовки M4. Несколько образцов этого оружия, по результатам "пятидневной войны", были вывезены в качестве трофеев российскими армейскими подразделениями и абхазскими формированиями из Гори, Сенаки и Кодорского ущелья.