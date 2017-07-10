"Дождь": еще один бизнесмен – "друг Путина" получает в РФ госконтракты

Бизнесмен из Люксембурга Жерар Лопес, знакомый с президентом Владимиром Путиным, зарабатывает на российских государственных контрактах. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Лопес, которого телеканал называет "другом Путина", возглавляет совет директоров шведской фирмы Rise Capital. Своим основным приоритетом фирма называет инвестиции в инфраструктуру России. Один из акционеров этой компании – Игорь Снегуров, владеющий строительной компанией ВИС. У этой компании есть госконтракты на 180 миллиардов рублей, а Rise Capital участвует в большинстве из них. По информации "Дождя", ВИС планирует участвовать в конкурсах на строительство Центральной кольцевой автодороги.

Лопес является владельцем команды "Формулы-1" Renault. В 2010 году Кремль опубликовал съемку, как Путин прокатился на болиде этой команды. Утверждается, что после этого он общался с Лопесом. В 2015 году в интервью испанской El Pais Semanal Лопес рассказывал о дружбе с Путиным.

Бизнесмен не ответил на запрос "Дождя". Rise Capital и ВИС также оставили запросы телеканала без ответа. На вопрос, встречался ли Путин с Лопесом после поездки на болиде, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Нет".