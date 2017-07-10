Сын Трампа готов рассказать Конгрессу о встрече с российским адвокатом

Старший сын президента Дональда Трампа - Дональд - в понедельник заявил, что готов сотрудничать с Конгрессом США в отношении связей избирательной кампании Трампа с Москвой. Об этом он заявил после того, как ключевые законодатели потребовали от него предоставить информацию о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой во время президентской кампании 2016 года.

"С удовольствием буду работать с комитетом, чтобы передать то, что я знаю", - сказал Дональд Трамп-младший в Twitter. Этот комментарий был ответом на заявление сенатора Сьюзан Коллинз, которая в понедельник призвала Комитет Сената по разведке расспросить его и других, участвовавших во встрече в штабе Трампа с российским адвокатом.

Комитет заявил, что намерен взять интервью у сына Трампа и у других, присутствовавших на встрече. Как сообщала газета New York Times, во время избирательной кампании сын Трампа встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая предложила ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон.