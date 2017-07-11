Американский сержант обвиняется в содействии "ИГ"

Американский военнослужащий обвиняется в содействии террористической группировке "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России).

Сержант Икаика Канг был арестован 8 июля в штате Гавайи, а 10-го - предстал перед федеральным судом. Ему инкриминируется передача военных документов людям, которые, как он думал, связаны с "ИГ". По данным следствия, он присягнул на верность лидеру "ИГ" Абу Бакру аль-Багдади, был причастен к покупке дрона для боевиков и готовил для них обучающие видеоматериалы.

Назначенный судом адвокат предполагает, что его подзащитный имеет психические отклонения, связанные с его прошлым участием в боевых действиях в Ираке и Афганистане.

Сержант Канг поступил на военную службу в декабре 2001 года - через несколько месяцев после террористических нападений в США.