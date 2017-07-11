В США в крушении военного самолёта погибли 16 человек

16 человек погибли в крушении военного самолёта в штате Миссисипи.

Транспортный самолёт морской пехоты КС-130 вылетел с базы в Черри-Пойнт (Северная Каролина).

По неустановленной пока причине он упал в сельской местности и загорелся. О других подробностях не сообщается.

Военные подтвердили гибель всех 16 человек, находившихся на борту.



