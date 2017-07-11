Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В США в крушении военного самолёта погибли 16 человек

В США разбился военный самолёт KC-130 (штат Миссисипи, 11 июля 2017 г.)

16 человек погибли в крушении военного самолёта в штате Миссисипи.

Транспортный самолёт морской пехоты КС-130 вылетел с базы в Черри-Пойнт (Северная Каролина).

По неустановленной пока причине он упал в сельской местности и загорелся. О других подробностях не сообщается.

Военные подтвердили гибель всех 16 человек, находившихся на борту.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG