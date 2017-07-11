Мединский и шабаш извращенцев

10 июля ТАСС со ссылкой на "источник в Кремле" сообщил, что за решением об отмене спектакля "Нуреев" за два дня до премьеры в Большом театре стоит непосредственно министр культуры Владимир Мединский. Однако заголовок и текст новости вскоре были отредактированы.

В обновленном тексте новости министр культуры прокомментировал заявление кремлевского источника так: "Этого не было. Мы не вмешиваемся в репертуарную политику и не занимаемся цензурой". Вместе с тем Мединский признал, что беседовал с Уриным об отмене спектакля:

"Мы с Владимиром Георгиевичем (Уриным - генеральный директор Большого театра - прим. ТАСС) разговаривали, я это решение полностью поддерживаю. Оно взвешенное и правильное".

Исчез из текста и следующий абзац:

По данным собеседника агентства, в Минкультуры сочли, что спектакль выглядит как «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей». «По замыслу Серебренникова, большинство актеров должны были исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева», – объяснил источник ТАСС.

Но на Газете.ру все еще можно прочесть новость, где со ссылкой на "источник в театральных кругах" сообщается, что министр культуры назвал постановку "шабашем извращенцев":

По словам источника в театральных кругах, Мединский в разговоре назвал постановку Серебренникова «шабашем извращенцев» и потребовал убрать «пропаганду».

Комментаторы вполне готовы поверить в то, что распоряжение все-таки было.

Anastasia Demina

Если правда, что постановку Большого про Нуреева отменили указом Мединского из-за типа гей-пропаганды, то это позор, конечно. Во-первых, потому что спектакль явно 18+, а значит по умолчанию не может нарушить закон о гей-пропаганде среди подростков. Во-вторых, множество людей на творческой сцене были и есть нетрадиционной ориентации. Давайте еще музыку Чайковского и книжки про него теперь запретим, и концерты Queen по телику показывать не будем.

Дикарство.

P.S. Это я еще не касаюсь темы, что в цивилизованных странах даже театры на гос. дотациях не подвергаются цензуре.

Дмитрий Бавырин

Про Мединского, Серебренникова и Нуреева имею сказать одно.

Министр культуры, воюющий с геями, это парадоксальная ситуация даже для России. Рано или поздно (но - неизбежно) тут тоже начнут "пытаться соответствовать", и с вполне советским изяществом посадят "первого министра - открытого гея" именно в мединское кресло. Это как с женщинами в свое время. Ну шо бабам можно доверить, чешет себя советская репа? Культуру, здравоохранение и народное призрение. Но второе и третье (Ковригина и Коллонтай) "первому гею" не отдадут - это слишком резко для местных широт, так что нашему товарищу Фурцеву о будущем бы подумать. Он человек не старый, глядишь, доживет до радужных времен, когда внукам в глаза смотреть будет неудобно - им про темные гомофобные времена министра культуры Мединского газеты рассказывать будут, а то и учебники.

А желающим начать прям тут, в комментах, крестный ход через "не позволим", предлагаю вспомнить, что тренды в мире вполне однозначные. Даже в клубе по интересам БРИКС, в рамках которого российская геополитическая мысль пытается дать бой западной бездуховности, гей-браки узаконены в двух странах из пяти (ЮАР и Бразилия), а в противоположную сторону топают только Рамзан Ахматович, Абу-Бакр и некоторые другие племенные вожди.

ТЕЛЕГРАММЫ Ф.КРАШЕНИННИКОВА

как они живут с этой клокочущей латентностью в головах? То есть, по их логике, стоит увидеть на сцене фото голого Нуреева и танцующих голых мужчин и все, полная потеря самоконтроля наступает, гетеросексуальные мужчины от этого сразу становятся геями. Они правда думают, что все так и происходит? Живешь себе, живешь, а потом приходишь на балет в Большой, видишь на сцене голых мужиков - и все, "Вот оно чо, Михалыч!"? И сразу в голубые дали, да? Без вариантов? Даже как-то их жалко.

Ekaterina Barabash

Мединский считает, что фотография обнажённого мужчины (в данном случае - Нуреева) - пропаганда гомосексуализма. А обнажённой женщины - пропаганда лесбийской любви? А кошечки/собачки - пропаганда зоофилии? Реклама высоких чёрных ботфортов - пропаганда садо-мазо? Боюсь даже предположить, что означает фото голенького малыша-карапуза. Зато знаю точно, что любое изображение Мединского - пропаганда идиотизма, пошлятины и полной профнепригодности.

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John Shemyakin

Не думал, что доживу до славного денёчечка, когда в Большом театре пресекут пропаганду содомии! Всё мог ожидать, но вот такого! Место для пресечения пропаганды гомосексуализма выбрано с толком, очень удачно. Когда это в Большом театре содомиты работали? Когда?! Они из него бежали, если случайно там оказывались - никаких условий, мол, просто ужас! - вот так говорили потом беглые, вернувшись обратно на трубопрокатный. Большой театр создавался для героики, пели и плясали в нём лишь многодетные и почтенные отцы семейств, часто староверы. Музыку для спектаклей создавали сплошь бородатые и суровые люди, часто с Урала или из деревни. Чайковский вообще при заводе родился, в Воткинске. Про режиссёров не говорю - просто звенящая мужественная бронза. Как при Марафоне! Скромные костюмы на сцене, целомудрие в каждом взгляде, животные и сказочные персонажи, много помирающих женщин. Правильно, что Большой театр начал с себя. Не было, мол, и не надо! Не замай!

Я бы теперь, правда, на профилактическое обследование весь театр поставил. Надо до конца разобраться. Разобрать по кирпичу. Протереть. Выдать справки.

Один вон к журналистам вышел, говорил, что "не успели все отрепетировать". А по нему так и не скажешь, что не успел. Наоборот, полное убеждение складывается, что репетиция для него звук не пустой и он час назад ещё. Хорошо выступил. Сказал, что такого ажиотажа, как со срывом показа гомосексуализма на сцене, не видал с момента своего назначения. Тогда тоже, мол, примерно такой же был ажиотаж. Подчеркнул своё значение. Мертвый голый танцор и живой я - такие вот, понимаете, вершины в Большом теперь.. Лицо имел при этой речи суровое. Сразу видно - мужик надёжный. Хоть и прорабом несколько отдаёт. Хозактивом. Весной начали репетировать - не успели! Это директор так сообщил. Следующей весной начнём репетировать! Чтобы успеть! Логику этого решения только гомосексуалисты не понимают. А прорабы понимают. Этой весной начали- не успели. Следующей весной начнём- успеем! Но без гомосексуализма, понятно. Героем спектакля будет теперь не гомосексуалист, а великий князь Сергей Александрович. Или Киркоров. Пока не отменил свои концерты в Кремле в рамках самостоятельной борьбы с пропагандой гомосексуализма.

Алексей Смирнов

Я бы вообще всякий балет запретил, не только Нуреева. Принимают соблазнительные позы в противоестественных декорациях.

И оперу. Не разобрать, что поют. Мало ли. Небось о балете.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов продвигает в Telegram конспирологическую версию:

Разобрался. На прогоне были представители РПЦ. Но в штатском. Они добежали до Тихона. Тихон позвонил Мединскому. Мединскому для переназначения в следующем году в министры нужна поддержка (одного Михалкова уже не хватает) РПЦ и, в частности, Тихона Сретенского, "духовника" нашего всего. Ничего личного. Мединский позвонил Урину и изобразил ярость и истерику. Потом, охолонув, попросил подумать о переносе на потом - новое правительство, выборы.

"Вам же не нужны пикеты возле театра напротив Кремля перед выборами. А они могут!!!" Пугал министр.

Ну вот, ничего личного.

А вы все "пидорасы, пидорасы..."

Бабло и карьера

Будем наблюдать

Другие федеральные СМИ не стали повторять ошибку ТАССа, который, как было подмечено в телеграм-канале НЕЗЫГАРЬ, фактически открыто обвинил министра культуры в осуществлении цензуры.

Алексей Нарышкин

Репортаж про отмену "Нуреева" на России1: Ни слова про Минкульт и Мединского

Тем временем в Сети всплывают все новые видеозаписи с репетиций. Две из них (первая, вторая) можно посмотреть на сайте "МК".

Anna Kachkaeva

Недурно снятый первый и второй фрагменты, которые не кажутся уж очень сильно сырыми и не готовыми. Медиаэффект скандала очевиден - это видео посмотрят миллионы

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​Alexey Munipov

Это финал закрытого прогона. Невозможно представить, как это — годичный труд 600 человек, который молча прогоняют за закрытыми дверями, чтобы записать на видео, и на этом — все. Невозможно представить, что они все сейчас чувствуют.

Туяна Будаева

Шести минут оваций после прогона, вероятно, недостаточно для готовности спектакля в Большом.

Ужасно все это, конечно, но "блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые" - я так и вижу страницы будущих учебников по истории русского театра, истории русского балета, где редкие фото с репетиций, прогонов, эскизы костюмов и декораций, фрагменты партитуры и записей хореографического текста, режиссерских заметок, свидетельства участников событий. Ну все, как было с "Иосифом Прекрасным", например. Это интересное ощущение, когда на твоих глазах пишется история. Интересное.

Между тем редактор журнала "Театр" Алла Шендерова публикует расшифровку выступления на пресс-конференции директора Большого театра Владимира Урина, где тот, в частности, утверждает, что последний прогон получился таким удачным, поскольку артисты "собрались".

Я вам должен сказать, был первый состав и ребята – а утром я собрал коллектив и сказал о том, что вот такое решение. Дальше – вечерняя репетиция. И я вам должен сказать, что на определенном драйве, на определенной обиде, протесте, ребята очень собрались и прогон прошел хорошо – не бьез проблем, но произошел очень серьезный качественный рывок. Тем более, в зале были близкие люди КС, Юры Посохова – был очень ограниченный круг людей, близких и поддерживающих, реагирующих на то, что происходит на спектакле. Артисты почувствовали это и выдали результат. Хотя, еще раз повторяю, не без проблем…

Многие комментаторы тем не менее считают, что несмотря ни на что спектакль следовало выпустить на сцену. Оговорки Урина по поводу "неоднозначности" фигуры Нуреева, как и призывы "не концентрироваться" на частной жизни танцора, не кажутся убедительными.

Natalia Sindeeva

Урин убедительный и открытый, и возможно, для спектакля перенос был необходим, но именно контекст такой, что нужно было выпустить его даже сырым. Хотя нам всем легко делать выводы и умничать, не находясь внутри.

Olga Galitskaya

Задумалась о слове "неоднозначный".

"Когда я давал согласие на эту идею, я сразу понимал, и все кругом понимали, что Нуреев фигура неоднозначная", - сообщил г-н Урин.

Вопросов много. А кто фигура однозначная? Мединский?

Однозначным быть лучше? Несвобода лучше свободы? Бездарь предпочтительнее таланта?

С какой стати?

Катерина Гордеева (The New Times)

Какая часть его биографии в 2017 году в России и для российского зрителя может оказаться неважной, несущественной или даже запретной: поезд? ссыльная учительница? побег за границу? гомосексуальность? или, может быть, болезнь? На что рассчитывало руководство Большого театра, заключая контракт с Серебренниковым: что это будет какой-то другой Нуреев, чью жизнь какими-то несвойственными себе способами расскажет мой выдающийся современник, гордость моего Отечества, один из самых ярких сегодняшних режиссеров мира Кирилл Серебренников?

Впрочем, четыре года назад Серебренникову уже предлагали в обмен на получение госгранта на байопик о Чайковском переменить композитору сексуальную ориентацию. Все тот же министр культуры Мединский прямо так и заявил: государство станет поддерживать фильм, который будет посвящен «гению Чайковского, а не слухам вокруг его биографии». Тогда Серебренников вернул полученные деньги в Минкульт. И продолжил работать.

Кто-то высказывается в духе "нет худа без добра".

Fedianina Olga

Зато у нас до следующего мая все штатные и внештатные сотрудники РПЦ, русские националисты и работники минкульта выучат биографию Нуреева так, что будьте-нате.

НЕЗЫГАРЬ

Умный и знающий жизнь директор Большого театра Урин отменил премьеру балета "Нуреев" и так отвел от Кирилла Серебренникова угрозу снова стать объектом публичных претензий и преследований.Да еще и капитализировал сам спектакль.Теперь запрещенный балет выйдет как раз к юбилею Нуреева в 2018 году и, вероятно, с большим успехом пройдет на западных площадках.

Другие комментаторы полны пессимизма.

Ekaterina Vinokurova

На самом деле история с балетом "Нуреев" показывает, почему нас ждет тлен и стагнация, ну а нынешний исторический период мы в старости, скорее всего, будем вспоминать, как потерянные годы жизни.

Для того, чтобы был прорыв, нужен эксперимент. Нужно поле с разными точками отсчета.

Я вот недавно ехала в метро в вагоне, посвященном теме "года российского кино" и удивлялась, почему вагон обклеен сплошь информацией про фильмы, посвященные Великой Отечественной. Есть же "Кавказская пленница", "Берегись автомобиля", да та же "Ирония судьбы". Есть много камерных фильмов. Почему все надо сводить к единому знаменателю и праздновать круглый год один праздник?

А потом вечером решила посмотреть фильм про животных и подумала - а почему сейчас нет хороших российсих семейных фильмов про животных? Которые просто про взаимовыручку, поддержку, дружбу и семью? Почему абсолютное большинство фильмов - это непременный патриотический угар и единственную ценность любви к Родине? Почему не про Лесси-то?

То есть, ликвидировано пространство для любых иных точек отсчета. Все, что не Великая Отечественная и не патриотизм - то сразу оказывается на полуподпольном положении. А уж если из постановки или фильма может выйти скандал, так все, туши свет.

Ну и экспериментаторы предпочитают из страны постепенно уезжать. "Нуреева" успешно покажут на Западе. А нам пропихнут в Большой какую-нибудь очередную военно-патриотическую муть, от которой не будет ни пыли, ни шума, только фальшивые речевки чиновников. Время стагнировать и гнить.

Записи и выписки

В 1989 году группа "Аукцыон" поехала на гастроли во Францию. Через несколько дней в "Комсомольской правде" и "Советской культуре" появились отчёты с концертов: в основном, речь шла там об эпизоде, где танцор группы Владимир Веселкин снимает костюм и остаётся в балетном бандаже - то есть фактически с голой попой. Корреспонденты негодовали и требовали наказать чиновников, допустивших это безобразие. Статья в "Комсомолке" называлась "ПОП-музыка", ее автор Николай Долгополов писал: "Сказать, будто все это не вызвало интереса, было бы неправдой. Как же, доказали, что и у нас хватает пошлости и проявляется дурной вкус. Явно не хватило чувства меры и умения преподнести себя. И удивишь ли Францию такими сценками? Чувства меры явно не хватило ни самим рок-музыкантам, ни руководителям Главного управления культурно-массовой работы, библиотечного и музейного дела Министерства культуры СССР. При всем уважении к этой почтенной организации сомнения в ее компетентности не могут не возникнуть". Разразился жуткий скандал, который, впрочем, не особо затронул собственно группу. Через насколько месяцев "Аукцыон" с Веселкиным провернули тот же номер в прямом эфире программы "Музыкальный ринг", в самый прайм тайм на первой кнопке, да ещё 7 января - то есть на Рождество (и всем было все равно). После этого "Аукцыон" записал свои лучшие альбомы и стал фактически национальным достоянием. Николай Долгополов работает замглавного в "Российской газете", избран президентом федерации спортивных журналистов России, награждён премией СВР за книгу "С ними можно идти в разведку". Владимир Веселкин ушёл из группы, пережил ампутацию ног и живёт в Петербурге в жуткой бедности. Это была поручительная история без морали к отмене балета "Нуреев".