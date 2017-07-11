Навальный согласился на дебаты со Стрелковым (Гиркиным)

Оппозиционер Алексей Навальный согласился провести дебаты с бывшим полевым командиром пророссийских сепаратистов в Донбассе, лидером движения "Новороссия" Игорем Стрелковым (Гиркиным).Об этом оппозиционный политик сообщил на своем сайте.

Стрелков, по его словам, хочет доказать, что Навальный не является ни патриотом, ни националистом, ни даже оппозиционером. В ходе дебатов он планирует обсудить с Навальным борьбу с коррупцией, отношения России с западными партнерами и мнение оппозиционера о судьбе Донбасса и Крыма.

Навальный, в свою очередь, заметил, что намерен доказать, что он является кандидатом в президенты, в том числе и от патриотов, которых представляет Стрелков.

Дату и формат дебатов стороны определят в ближайшее время. Как отметил Навальный, раз его вызвали на дебаты, он имеет право выбрать площадку, и добавил, что его команда давно хотела запустить проект с дебатами на канале Навальный. live. Стороне Стрелкова предоставят возможность снимать и транслировать дискуссию, подчеркнул оппозиционер.

По данным украинских СМИ, Игорь Стрелков (настоящая фамилия – Гиркин) является офицером Главного разведывательного управления России. Весной 2014 года он руководил отрядами сепаратистов в Славянске и Краматорске. После этого он был назначен "министром обороны" самопровозглашенной "ДНР" и занимал этот пост во время крушения малайзийского "Боинга" над Донбассом. В августе 2014 года он покинул Донбасс и выехал в Россию, где возглавил движение "Новороссия".

Оппозиционер Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах 2018 года.