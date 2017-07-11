В Европе вспоминают жертв массовой расправы в Сребренице

Европейский Союз отмечает день памяти жертв трагедии в Сребренице, где около восьми тысяч боснийских мусульман были убиты боснийскими сербами во время войны на Балканах.

Именно 11 июля 1995 года армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича взяла под контроль объявленный ООН "зоной безопасности" мусульманский анклав, вытеснив оттуда уступавших им по численности и вооружению голландских миротворцев. В Сребренице начались массовые убийства мусульманских мужчин и мальчиков.

Совет Европы призывает Сербию признать случившееся геноцидом, как постановил Международный уголовный суд ООН в Гааге.

Причастность к расправе в Сребренице - главный пункт обвинения против Ратко Младича. Приговор, как ожидается, будет вынесен Международным трибуналом в Гааге до конца 2017 года.

По такому же обвинению в марте 2016 года к 40 годам заключения был приговорён бывший президент Республики Сербской Радован Караджич.

Трагедия в Сребренице считается самым крупным военным преступлением в Европе после Второй мировой войны.

