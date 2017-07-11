ЕСПЧ признал законным введённый в Бельгии запрет на ношение никабов

Европейский суд по правам человека признал законным введённый в Бельгии запрет на ношение никабов (мусульманских платков, почти полностью закрывающих лицо).

Суд постановил, что данное ограничение направлено на поддержание социального согласия, защиту "прав и свобод иных людей", "что необходимо в демократическом обществе".

Иск в ЕСПЧ подали две мусульманки - подданные Бельгии и Марокко, которые настаивали на своём праве свободного выбора и на том, что закон носит дискриминационный характер.

Нарушение закона в Бельгии влечёт за собой штрафы и лишение свободы на срок до семи лет.

Первой в Европе страной, запретивший ношение никаба, стала Франция (апрель 2011 года).



