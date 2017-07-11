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Новости

Пентагон не подтверждает гибель лидера исламистов аль-Багдади

Скриншот с экрана индийского телеканала с изображением "мертвого" аль-Багдади

У США нет информации, подтверждающей сообщения о том, что лидер запрещенной в России группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади убит. Об этом заявил во вторник представитель Пентагона.

Ранее во вторник Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что обладает "подтвержденной информацией" о том, что Багдади убит. Рейтер не смог самостоятельно проверить смерть Багдади.

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