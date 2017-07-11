Неожиданный друг из Варшавы

37-летний Бартош Ковнацкий – замминистра обороны Польши, ближайший соратник нынешнего министра Антони Мацеревича, который считается одним из главных идеологов правящей консервативной партии “Право и справедливость”. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в опубликованном сегодня расследовании утверждает, что у Ковнацкого имеются контакты, весьма нестандартные для политика, известного очень резкими отзывами о Кремле.

По данным газеты, в 2012 году Ковнацкий вместе с группой польских политиков отправился в Россию в качестве международного наблюдателя на президентских выборах, в результате которых Владимир Путин вернулся в Кремль. Пригласила же Ковнацкого туда организация под названием “Европейский центр геополитического анализа” (ЕЦГА). В досье Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) говорится следующее:

Аналитическая организация, основанная в Варшаве в 2007 году Матеушем Пискорским, лидером пророссийской партии “Перемена” (Zmiana). Пискорский скандально известен визитами в Крым в знак поддержки российской аннексии полуострова. С мая 2016 года он находится под арестом как подозреваемый в шпионаже в пользу России, хотя следствие и не раскрывает, какие именно эпизоды ему вменяются. Его коллеги по ЕЦГА известны в Польше как пропагандисты идеи евразийства... Идеологом этого направления считается российский политолог Александр Дугин, продвигающий понятие “евразийской цивилизации” с центром в России.

Помимо Крыма, Пискорский бывал и в Донбассе, где тепло общался, в частности, с лидером “ДНР” Александром Захарченко.

Пискорский – по меньшей мере странная компания для Ковнацкого, в качестве замминистра обороны занимающегося, в частности, закупками американской ракетной техники для польских вооруженных сил:

Бывший член руководства партии “Перемена” Конрад Ренкас рассказал немецким журналистам:

Российская сторона была заинтересована в том, чтобы наладить контакты с правыми польскими организациями, поскольку россияне надеялись, что их влияние будет расти. Сфера интересов Бартоша Ковнацкого делала его естественным участником этой миссии (поездки в Россию в 2012 году – РС), хотя бы исходя из его знакомства с Пискорским и наличия у них общих друзей.

Как отмечает польская Gazeta Wyborcza, “общими друзьями” обоих политиков можно считать довольно широкий круг националистических деятелей из нескольких европейских стран. Это, в частности, представители венгерской праворадикальной партии Jobbik (“За лучшую Венгрию”), член руководства французского Национального фронта Бруно Голльниш или лидер ранее близкой к неонацизму Британской национальной партии Ник Гриффин. Все они, как и Ковнацкий, участвуют в деятельности Альянса европейских национальных движений (AEMN), главный пункт программы которого – демонтаж Евросоюза и образование “Европы свободных наций”. Среди участников альянса много симпатизантов Кремля, цели внешнеполитических усилий которого в Европе отчасти пересекается с установками AEMN.

Сам Бартош Ковнацкий своих связей с правыми радикалами из других стран не отрицает. Но в качестве человека, который привел его в AEMN, он называет не Матеуша Пискорского, а ныне покойного польского политика Рышарда Бендера, который в свое время “прославился” таким утверждением в эфире католического “Радио Мария”: “Освенцим был не лагерем смерти, а трудовым лагерем”. До 1989 года Бендер сотрудничал с теми польскими католическими организациями, которые проявляли лояльность коммунистическому режиму и поддерживали сотрудничество с СССР. По словам Бендера, “когда поляки и русские не были заодно, это было на руку немцам”.

Бартош Ковнацкий, в свою очередь, видит “руку немцев” в посвященном ему материале FAZ. Он выступил с заявлением, в котором отрицает какие-либо связи с Пискорским и намекает на то, что за публикацией в немецкой газете стоят уязвленные интересы оружейных фирм Германии, недовольных приобретением Польшей американских ракетных установок Patriot.

Обвинений в подозрительных российских связях еще раньше не избежал и начальник Ковнацкого – министр обороны Польши Антони Мацеревич. Польский журналист Томаш Пионтек недавно опубликовал книгу “Мацеревич и его тайны”, в которой отслеживает контакты министра в России. Схема этих контактов выглядит впечатляюще и включает в себя в качестве конечного звена лично Владимира Путина (а также солнцевскую мафию и “крестного отца” Семена Могилевича) – но вызывает и немало вопросов:

Сам Томаш Пионтек заявляет, что Антони Мацеревич до самых недавних пор тесно сотрудничал с неким Робертом Лушней – бывшим агентом коммунистических спецслужб, лоббистом, связанным, по утверждению журналиста, с российской военной разведкой. Другой знакомый министра, бизнесмен Яцек Котас, получил, по данным Пионтека, доступ к засекреченным материалам, касающимся оснащения польской армии. При этом у Котаса в прошлом тоже имеются связи с советскими спецслужбами, заявляет журналист, а сам Котас заведует аналитическим центром, в котором работают прокремлевски настроенные эксперты, якобы сотрудничающие теперь и с Минобороны.

Военное ведомство Польши уже заявило, что книга Пионтека “основана на лжи”, и обратилось с жалобой в прокуратуру. Тем не менее ущерб политической репутации министра Мацеревича нанесен: несколько действующих и отставных политиков призвали премьер-министра Польши Беату Шидло обратить внимание на то, какие лица действуют в окружении одного из ведущих министров ее правительства.

Обвинения в адрес Ковнацкого и Мацеревича выглядят пикантными потому, что именно эти политики известны особенно резкими антироссийскими настроениями и высказываниями. Министр Мацеревич, в частности, является давним сторонником теории, согласно которой в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году виновна российская сторона.

По мнению американской журналистки и политического аналитика Энн Эпплбаум, хорошо ориентирующейся в польской политике (она – супруга Радослава Сикорского, в недавнем прошлом – министра обороны, а затем – иностранных дел Польши), Антони Мацеревич мог стать объектом спецоперации российских спецслужб и “хорошей инвестицией” для Кремля:

“Дымящегося пистолета” (однозначного доказательства вины – РС) нет, есть множество связей в течение долгого времени. Лучшее объяснение: российские спецслужбы идентифицировали Мацеревича как националиста-конспиролога, способного скомпрометировать Польшу, и оказали ему помощь. В качестве министра обороны он ослабил военных, увольняя квалифицированных генералов, создавая “силы территориальной обороны”, которые могут быть лояльны его партии, но не стране. Так что, если [российские спецслужбы] помогли ему, это была хорошая инвестиция”.