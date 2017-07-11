Подозрительный Брэдбери

Последние недели выдались "урожайными" на новости, связанные с борьбой властей против книг – взять хотя бы изъятие из библиотек литературы, купленной на средства Фонда Сороса (еще в те времена, когда деятельность фонда не была запрещена в России). С воскресенья по интернету гуляет еще одна история: о том, как таможенники задержали в аэропорту Иркутска россиянина из-за книжки американского писателя-фантаста Рея Брэдбери.

О случившемся рассказал в социальной сети "ВКонтакте" сам задержанный, возвращавшийся из отпуска в Китае промышленный альпинист Антон Курочкин:

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Как ни странно, речь не идет о знаменитом романе Брэдбери "451 по Фаренгейту", в котором описывается общественное устройство, карающее даже за хранение книг. По словам Курочкина, он всего лишь вез в багаже автобиографическую повесть Брэдбери "Дзен в искусстве написания книг", увидевшую свет в далеком 1973-м году. В комментариях к записи Курочкин предположил, что таможенникам показалось подозрительным слово "дзен" в названии книги и выложил копию приложения к Акту таможенного досмотра. На фотографии видно, что книгу Брэдбери, как улику на месте преступления, аккуратно измерили линейкой, взвесили и сфотографировали со всех сторон.

Согласно еще одной версии, высказанной одним из комментаторов, подозрения таможни мог вызвать эпиграф Брэдбери к своей книге, вынесенный издателями на ее обложку:

"Каждое утро я вскакиваю с постели и наступаю на мину. Эта мина – я сам. После взрыва я целый день собираю себя по кусочкам. Теперь ваша очередь. Вставайте!".

По словам Курочкина, помимо Брэдбери у него с собой была целая сумка книг на китайском языке, однако они никакого интереса у таможенников не вызвали. Из-за книги Брэдбери его попросили написать объяснительную, сообщает "Росбалт" со ссылкой на интервью Курочкина омскому "12-му каналу": "Прибыл эксперт, который заверил, что ничего запрещенного в этой книге нет, в чем и расписался собственноручно. Загранпаспорт вернули, книжку — тоже".

Чуть позже Антон Курочкин написал, что не держит зла на сотрудников таможни:

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Впрочем, мимо руководства иркутской таможни этот инцидент не прошел. Ее представители обвинили Курочкина во вранье, заявив, что его в этот день в аэропорту вообще не было. Вместе с этим представители ведомства признали, что задерживали 9 июля некую женщину, в багаже которой "была обнаружена книга, обложку которой не удалось разглядеть на рентгене".