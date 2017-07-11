Бориса Стомахина переводят в тюрьму для особо злостных нарушителей

Публициста Бориса Стомахина переведут в тюрьму для особо злостных нарушителей. Соответствующее решение принял суд города Чусовой Пермского края после рассмотрения ходатайства начальника колонии №10, в которой находится осужденный. Адвокаты намерены обжаловать решение суда, сообщает интернет-издание "Грани.ру".

Администрация исправительного учреждения добавилась ужесточения условий содержания для Стомахина с 2016 года. За это время сотрудники колонии подали пять обращений с требованием перевода осужденного в тюрьму для особо злостных нарушителей.

В 2015 году Стомахина приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в призывах к терроризму. Нарушение закона следователи усмотрели в статье публициста, посвященной взрывам в Волгограде в 2013 году. Выступая с последним словом в суде, Стомахин заявил, что считает эти теракты "справедливым возмездием" за действия России в Чечне.

В ИК-10 Пермского края Бориса Стомахина неоднократно помещали в штрафной изолятор. Правозащитный центр "Мемориал" требует освободить публициста и прекратить издевательства над ним.