Фигурант "дела Сугробова" приговорен к трем годам колонии

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД России Геннадия Соболева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает "Интерфакс".

Соболев был задержан в 2016 году по "делу Сугробова" и отправлен под арест.

В апреле суд приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дениса Сугробова, которого обвиняют в организации преступного сообщества. По версии следствия, он и его подчиненные проводили сфальсифицированные оперативно-розыскные мероприятия, привлекая людей к уголовной ответственности за взятки, мошенничество и подкупы, которых те не совершали.

Всего от действий 13 фигурантов "дела Сугробова" пострадало 29 человек, 18 из которых долгое время содержались под стражей или домашним арестом. По данным прокуратуры, отчетность по подобным делам использовалась для продвижения по карьерной лестнице. Сами обвиняемые вину отрицают, заявляя, что выполняли свою работу добросовестно и стали жертвами провокаций со стороны тех, чью деятельность пресекали. Их приговорили от 4 до 20 лет лишения свободы.

Бывший заместитель Сугробова генерал-майор Борис Колесников покончил с собой в июне 2014 года, выпрыгнув из окна здания Следственного комитета, куда он был доставлен на допрос.

