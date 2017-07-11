СПЧ призвал освободить инвалида, осужденного за разбой

Совет по правам человека при президенте России призвал освободить инвалида первой группы Антона Мамаева из колонии. В сообщении на сайте совета отмечается, что Мамаев не может двигаться без посторонней помощи.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Мамаева перевели в медицинское учреждение из СИЗО "Матросская тишина".

30 июня 28-летний инвалид I группы Мамаев, у которого полностью атрофированы мышцы, был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о хищении мотороллера. Его приговорили к четырем с половиной годам колонии.

Правозащитники обратились в прокуратуру Москвы с просьбой проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении Мамаева.

