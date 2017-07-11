Крымские заключенные пожаловались на "пытки голодом"

Заключенные Симферопольского СИЗО - редактор алуштинского издания "Твоя газета" Алексей Назимов и депутат горсовета Павел Степанченко - обратились в прокуратуру с просьбой принять меры по поводу регулярных вынужденных голодовок, которые они переносят во время этапирования на судебные процессы, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Азимова и Степанченко обвиняют в вымогательстве взятки за непубликацию материалов о деятельности партии "Единая Россия" в Алуште. Оба не признают вины и утверждают, что обвинение носит политический характер, а дело возбуждено из-за публикаций журналиста и депутата на страницах издания.

В обращении Назимов и Степанченко утверждают, что их увозят из СИЗО в суд утром до приема пищи, а привозят обратно уже после ужина, сухим пайком при этом их не снабжают. "Отсутствие питания, - это нарушение федерального закона содержания под стражей и нарушение Конвенции о правах человека, что фактически приравнивается к пыткам", - прокомментировал заявление адвокат Алексей Ладин. Алуштинский суд, куда заключенных возят для ознакомления с материалами дела, по словам защитника, самоустранился от проблемы, тем самым, фактически "потворствуя нарушению закона и пыткам". 10 июля Степанченко стало плохо в суде, он отказался знакомиться с материалами дела до приема пищи.

Об отсутствии сухого пайка во время этапирования из СИЗО в суд заявляли ранее фигуранты дела "26 февраля", о массовых беспорядках 26 февраля 2014 года. Однако суд отреагировал на заявления подсудимых и адвокатов и в дальнейшем им обеспечивали прием пищи.