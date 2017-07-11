В Калининграде из вуза отчислен организатор митинга 12 июня

В Калининграде Балтийский федеральный университет имени Канта отчислил студента юрфака Олега Алексеева, который был организатором митинга 12 июня.

Как активист рассказал РБК, в приказе вуза от 10 июля говорится, что его отчислили "в связи с противоправным поведением". Под этим руководство вуза подразумевает "неуважение к закону и суду в публичном пространстве". Алексеев намерен обжаловать приказ об отчислении, так как в нем не объясняется, в чем проявлялось "неуважение к закону и суду".

За два дня до митинга, 10 июня Алексеева вызвали на беседу с директором Юридического института БФУ имени Канта Олегом Заячковским и представителем правоохранительных органов, где студенту посоветовали перенести митинг из центра города на окраину, и пообещали "сделать выводы" об его учебе.

12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Демонстранты требовали от властей отреагировать на информацию о незадекларированной недвижимости главы российского правительства Дмитрия Медведева. Было задержано более тысячи человек.

