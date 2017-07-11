Amnesty International: в боях за Мосул нарушалось гуманитарное право

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что иракская армия и её союзники по коалиции, возглавляемой США, возможно нарушили международное гуманитарное право. Правозащитники считают, что некоторые из допущенных нарушений могут быть приравнены к "военным преступлениям".

В докладе Amnesty International, опубликованном 11 июля, говорится и о грубых нарушениях гуманитарного права командирами "Исламского государства" (группировки, запрещенной во многих странах, среди которых и Россия). Джихадисты, как отмечается в докладе, использовали мирных жителей в качестве живого щита.

Накануне, 10 июля, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победе в Мосуле над джихадистами и освобождении города от формирований "Исламского государства" – через три года после начала оккупации этого города.