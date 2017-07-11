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Минобороны: в Сирии погиб российский военный советник

Российские военные в Сирии, архивное фото

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии в провинции Хама в результате минометного обстрела. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России.

По официальным данным Минобороны, с начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года, там погибли более 30 российских военнослужащих. Согласно информации агентства Reuters, официальная статистика занижена, по меньшей мере, в четыре раза. В российском оборонном ведомстве опровергают эту информацию.

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