Минобороны: в Сирии погиб российский военный советник

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии в провинции Хама в результате минометного обстрела. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России.

По официальным данным Минобороны, с начала военной операции в Сирии в сентябре 2015 года, там погибли более 30 российских военнослужащих. Согласно информации агентства Reuters, официальная статистика занижена, по меньшей мере, в четыре раза. В российском оборонном ведомстве опровергают эту информацию.

