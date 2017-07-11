Могерини: ЕС ожидает от России выполнения Минских соглашений

Глава Внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини и глава МИД России Сергей Лавров 11 июля в Брюсселе обсудили положение в Ливии, напряженность в регионе Персидского залива, отсутствие прогресса на переговорах по ближневосточному урегулированию, ситуацию вокруг Северной Кореи и конфликт на востоке Украины.

На совместной пресс-конференции Могерини заявила, что у неё с Лавровым регулярно происходит обмен мнениями по глобальным проблемам, затрагивающим интересы ЕС и России. По её словам, у обеих сторон сохраняются различные точки зрения на многие вопросы, но важно искать и находить общую почву для переговоров.

Отношения между ЕС и Россией ухудшились после российской аннексии в 2014 году принадлежащего Украине Крымского полуострова. В Брюсселе ожидают от Москвы выполнения российской стороной обязательств по Минским соглашениям.

Могерини отметила договорённость между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, достигнутую в Гамбурге, о прекращении огня на юго-западе Сирии. Сергей Лавров призвал ЕС и США к снятию санкций против режима Башара Асада, которые усугубляют гуманитарные проблемы в Сирии.