США провели новое испытание системы противоракетной обороны

Соединенные Штаты провели во вторник важное испытание противоракетного комплекса THAAD. Ракетой, запущенной с Аляски, была поражена учебная цель над Тихим океаном, напоминающая по своим характеристикам северокорейскую баллистическую ракету средней дальности, представляющую потенциальную опасность США.

Это была первая проверка эффективности THAAD по перехвату ракеты средней дальности.

Прошедшее испытание имело большой военный и дипломатический резонанс в свете недавнего пуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты .

Между тем Соединенные Штаты передали постоянным членам Совета Безопасности ООН текст проекта новой резолюции, предусматривающей расширение действующих санкций в отношении Пхеньяна. Речь идет, о перекрытии важнейших каналов валютных поступлений КНДР, а также об ограничении поставок топлива вооруженным силам и военно-промышленному комплексу страны.