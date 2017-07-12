Сдачу ледокола "Арктика" отсрочили на два года по распоряжению Путина

Атомный ледокол "Арктика" сдадут на два года позже чем планировалось - в 2019 году. Решение о переносе срока принял лично президент Владимир Путин, пишет в среду "Коммерсантъ".

Путин также потребовал принять "кадровые и управленческие решения" в связи со срывом государственного контракта. Счетной палате, Генпрокуратуре и ФСБ дано поручение провести проверку проекта строительства атомного ледокола "Арктика", на который из федерального бюджета было выделено 37 миллиардов рублей.

По информации "Коммерсанта", одной из ключевых причин срыва контракта стал конфликт России с Украиной, начавшийся в 2014 году. Турбины ледокола должен был испытать Харьковский турбинный завод. Вместо этого пришлось строить испытательный стенд в России на заводе "Киров-Энергомаш".

Как отмечает издание, подрядчики перекладывают вину за невыполнение работ друг на друга. Источник в "Росатоме" не исключает, что ледокол не будет сдан и в 2019 году, и сроки вновь придется передвигать.

Атомный ледокол "Арктика" был заложен в ноябре 2013 года. В июне 2016 года он был спущен на воду — на полгода позднее, чем планировалось. Тогда же сообщалось, что ледокол будет окончательно сдан через год.