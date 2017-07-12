В Госдуму внесен законопроект о штрафах за "порочащую информацию"

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы на сумму от 3 до 5 миллионов рублей рублей за отказ удалить "порочащую честь и достоинство" информацию и противоправный контент из социальных сетей. Для юридических лиц размер штрафа увеличивается в десять раз.

Законопроект обязывает все социальные сети и мессенджеры, которыми пользуются более двух миллионов россиян, открыть представительство в России.

О подготовке законопроекта рассказал Интерфаксу первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев. По его словам, авторы документа изучили опыт Германии, где ранее ввели наказание за подобные правонарушения.

Специальное подразделение, которое будет следить за проверкой информации в соцсетях для этого закона, власти создавать не будут. Контролировать процесс будут операторы. Они должны создать условия, чтобы пользователи могли жаловаться на противоправную информацию, и ее можно было бы заблокировать "в течение суток".

Эти меры, по мнению авторов законопроекта, следует рассматривать как превентивные, которые позволят бороться с распространением "противоправной информации" и при этом не блокировать ресурсы.